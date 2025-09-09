В базу сайта «Миротворец»* попал 13-летний подросток

По данным, опубликованным агентством РИА Новости, 13-летнего подростка обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также утверждается, что он незаконно пересек границу и проник на территорию страны. В связи с этими обвинениями его персональные данные были размещены на сайте проекта.

Также в базу данных «Миротворца»* внесли еще двух восьмилетних школьников. Их обвиняют в аналогичных преступлениях. Информация о них также опубликована на ресурсе.

Стоит отметить, что 6 сентября в базу попал российский блогер Евгений Баженов (известный как BadComedian) за «манипулирование общественно значимой информацией» и распространение российских нарративов.

«Миротворец»* появился в 2014 году. На сайте размещена база личных данных людей — в том числе журналистов, артистов и политиков — которых авторы ресурса причисляют к лицам, посещавшим Крым или Донбасс, либо по другим причинам вызвавшим неодобрение руководителей киевского режима

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Украина косвенно импортирует российскую нефть через Индию и Словакию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ