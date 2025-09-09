В базу сайта «Миротворец»* попал 13-летний подросток

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

В украинском экстремистском списке оказался российский школьник.

13-летний подросток попал в базу сайта «Миротворец»*

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По данным, опубликованным агентством РИА Новости, 13-летнего подростка обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также утверждается, что он незаконно пересек границу и проник на территорию страны. В связи с этими обвинениями его персональные данные были размещены на сайте проекта.

Также в базу данных «Миротворца»* внесли еще двух восьмилетних школьников. Их обвиняют в аналогичных преступлениях. Информация о них также опубликована на ресурсе.

Стоит отметить, что 6 сентября в базу попал российский блогер Евгений Баженов (известный как BadComedian) за «манипулирование общественно значимой информацией» и распространение российских нарративов.

«Миротворец»* появился в 2014 году. На сайте размещена база личных данных людей — в том числе журналистов, артистов и политиков — которых авторы ресурса причисляют к лицам, посещавшим Крым или Донбасс, либо по другим причинам вызвавшим неодобрение руководителей киевского режима

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Украина косвенно импортирует российскую нефть через Индию и Словакию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области
12:41
Финансирование ВСУ могут исключить из проекта министерства войны США
12:36
Упал со звезды: Александр Шепс рассказал о своем небесном происхождении
12:28
Актриса Диана Милютина обратилась к батюшке перед съемками в «Фишере»
12:20
«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
12:16
Часть украинских беженцев могут депортировать из США

Сейчас читают

«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги
Худеем на работе: как убрать живот и подтянуть тело, не выходя из офиса

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025