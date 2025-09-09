Актриса Диана Милютина обратилась к батюшке перед съемками в «Фишере»

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Артистке стало не по себе, когда она прочитала сценарий сериала.

Пошла на крайние меры: актриса Диана Милютина обратилась к батюшке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перед тем как сыграть в сериале «Фишер», 27-летняя актриса Диана Милютина обратилась к батюшке. Об этом девушка рассказала кинокритику Кириллу Букрееву в шоу «Кинофабрика таланта» в VK Видео.

В сериале про серийного убийцу Диана Милютина сыграла жену следователя Евгения Бокова по имени Марина. Согласно сюжету, герой актера Ивана Янковского параллельно решал две задачи. Первая — расследовал преступления. Вторая — боролся за жизнь своей любимой супруги, которая была больна раком.

Используя все свои связи, Боков все же добился того, чтобы его жену перевели на лечение в лучшую клинику Москвы. Однако сценаристы подарили зрителям совсем неожиданный финал этой трогательной истории. Когда Диана Милютина прочитала сценарий, то ей стало не по себе.

«Я очень суеверный человек и боюсь эту болезнь. Спросила у батюшки: «Как быть?», он ответил: «Это не ты, это она», — рассказала актриса в беседе с Кириллом Букреевым.

