Упал со звезды: Александр Шепс рассказал о своем небесном происхождении

Александр Шепс: в детстве я верил, что упал со звезды

Александр Шепс, медиум и один из самых ярких участников «Битвы экстрасенсов», вновь напомнил публике, что он человек необычный, пишет StarHit.ru.

По его собственным словам, с детства мама убеждала: он не такой, как все. Одним приносит аист, других находят в капусте, а вот Александра якобы «уронили со звезды». Маленький Саша верил без тени сомнения. И, как видно, с возрастом от этой мысли не отказался.

Впрочем, чувство собственной уникальности, похоже, прижилось у него всерьез. Сам Шепс признается: еще с детсадовских времен он был лидером, вдохновлял сверстников то на подвиги, то на шалости, и, конечно же, наслаждался вниманием.

На обвинения в заносчивости, которые обрушились на него после «Битвы экстрасенсов», Александр лишь пожимает плечами: харизма, мол, у него всегда была, а популярность лишь помогла раскрыться в полную силу.

Семейный баланс, к слову, не пострадал. Младший брат Олег, хоть и жил в тени «звездного мальчика», любовью не был обделен. Более того, по словам Александра, он тоже вырос заводилой в своей компании и прекрасно чувствовал себя в роли маленького лидера.

Правда, весной небесное сияние мага затмили земные скандалы. Женщина, назвавшая себя его клиенткой, заявила, что за услуги Шепс требует неприличные суммы, а снятие порчи вовсе обставляет договорами с дьяволом. Сам экстрасенс отреагировал резко:

«Приворотов я не делаю, ни за какие деньги и уж точно без участия нечистой силы», — уверенно заявил медиум.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Роспатент отказал исполнителю SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.