«Боюсь? Очень» — Ксения Бородина подалась в актрисы

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Телеведущая рискнула сменить амплуа и заявила о себе как о главной героине кино.

Бородина теперь актриса

Фото: Щербак Александр/ТАСС

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в своем Telegram-канале, что снимается в полнометражной романтической комедии с элементами фантастики «За любовь». Сюжет, прямо скажем, нетривиален: семейная пара на грани развода получает в руки волшебную бутылку, которая исполняет желания. Мужа Ксении сыграет Алексей Чадов — видимо, чтобы драматизма и магии было вдвойне.

Звезда «Дома-2» призналась, что новый опыт ее пугает. Понимаем, длинные смены по 12 часов, зубрежка сценария и постоянные репетиции вызывают большой стресс.

«Боюсь? Очень. Переживаю? Еще как», — пожаловалась она, при этом добавив, что проект при этом обещает быть «веселым и многообещающим».

Конечно, для Бородиной это не первый выход на экран: раньше она уже мелькала в эпизодах — в сериале «Деффчонки» и в фильме «С Восьмым марта, мужчины!». Но вот впервые ей доверили главную роль, да еще и с чудесной бутылкой наперевес.

А пока Ксения делится волнениями с подписчиками, ее поклонники обсуждают не только будущую премьеру, но и наряды звезды — накануне она появилась на публике в часах за 1,5 миллиона рублей.

