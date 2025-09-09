Не всем йога одинаково полезна: при каких болях от занятий лучше отказаться

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Практиковать асаны следует под наблюдением инструктора, чтобы не получить травму.

Не всем йога одинаково полезна: при каких болях от занятий лучше отказаться

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

При воспалениях в шее и нестабильности позвоночника йога противопоказана

Занятия йогой отлично помогают снизить напряжение и боль в мышцах шеи, однако заниматься ею стоит с осторожностью. О том, в каких случаях опасно практиковать йогу, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, боль в шейном отделе делится на два типа: специфическая боль и неспецифическая. К первому варианту относится мышечное напряжение и нарушение осанки, и при этих проблемах занятия йогой эффективны и полезны. А вот второй случай может говорить о серьезных травмах, при которых практика йоги противопоказана.

«К неспецифической боли могут относиться такие симптомы: воспаления, нестабильности позвоночника, злокачественные опухоли, выраженные неврологические нарушения или тяжелые ревматические обострения. В этих случаях йога не только не поможет, но и способна усугубить состояние», — уточнила Махова.

Кроме того, специалист напомнила, что йогой следует заниматься под наблюдением инструктора, дабы избежать травм и максимально извлечь пользу из тренировки.

Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

