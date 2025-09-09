В Ейске из-за пожара в зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха

В Ейске из-за пожара, который возник ночью в зоопарке, погибли 28 крокодилов и одна черепаха. Об этом рассказали 5-tv.ru в МЧС России.

По словам представителей ведомства, спасатели смогли локализовать возгорание оперативно, поэтому распространение огня на дельфинарий и океанариум не было допущено.

«Все сгорело. Животных жалко. Конечно, (дельфины. — Прим. ред) выжили. Я заходил туда, смотрел. Все выжили», — отметил очевидец Владимир.

Мужчина показал, как огонь уничтожил все палатки предпринимателей. По его словам, причиной возгорания могли стать проблемы с проводкой.

В ночь с 8 на 9 сентября на крокодиловой ферме на территории зоопарка произошел пожар, в результате которого пострадал вольер с рептилиями. Также в Telegram-каналах распространялась информация о том, что огонь задел дельфинарий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индиане произошло возгорание на химическом заводе. Местным жителям рекомендовали не покидать дома и плотно закрыть окна и двери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.