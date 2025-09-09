Глава МАГАТЭ Гросси: безопасность на ЗАЭС под угрозой

Безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под угрозой. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что из-за непрекращающихся атак нарушаются шесть из семи столпов ядерной безопасности. ЗАЭС получает питание лишь по одной внешней линии электропередачи. Уровень воды в системе охлаждения падает и приближается к критическому.

Согласно оценкам экспертов агентства, все шесть реакторов в настоящее время находятся в состоянии холодного останова, ни один из них нельзя безопасно запустить в текущих условиях.

При этом, Гросси вновь не упомянул, что за регулярными ударами по ЗАЭС стоят украинские боевики.

