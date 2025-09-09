Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере MAX

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Ранее о таком решение заявило и правительство страны.

Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У Роскомнадзора появился официальный канал в мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы идем в ногу со временем — Роскомнадзор теперь и в MAX», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мессенджере МАХ появился официальный канал правительства РФ. Пресс-служба кабмина пообещала выкладывать свежие новости о своей деятельности, а также сообщать о рабочих поездках премьер-министра России Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

МАХ — это российский мессенджер, который был запущен компанией VK в марте 2025 года. Сейчас он находится на стадии активного развития.

Основная идея платформы — создать универсальный сервис для обмена сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также доступа к различным цифровым сервисам, включая государственные услуги. На данный момент МАХ насчитывает более 30 миллионов пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Трамп планирует открыть в США сеть психиатрических клиник
15:40
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге
15:34
«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей
15:30
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
15:30
Школе в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса
15:23
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО

Сейчас читают

«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025