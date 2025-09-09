Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере MAX

У Роскомнадзора появился официальный канал в мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы идем в ногу со временем — Роскомнадзор теперь и в MAX», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мессенджере МАХ появился официальный канал правительства РФ. Пресс-служба кабмина пообещала выкладывать свежие новости о своей деятельности, а также сообщать о рабочих поездках премьер-министра России Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

МАХ — это российский мессенджер, который был запущен компанией VK в марте 2025 года. Сейчас он находится на стадии активного развития.

Основная идея платформы — создать универсальный сервис для обмена сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также доступа к различным цифровым сервисам, включая государственные услуги. На данный момент МАХ насчитывает более 30 миллионов пользователей.

