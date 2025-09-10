Это работа иммунитета: при какой температуре нужно давать жаропонижающее детям

Педиатр Мальцева: не нужно сбивать температуру ниже 38,5 у детей

Не стоит снижать небольшое повышение температуры тела у ребенка с помощью препаратов. Об этом изданию Газета.ру рассказала педиатр Анастасия Мальцева.

«Когда повышенная температура тела у ребенка находится в пределах 37–38,5 градуса, такую температуру принято считать субфебрильной, и она, как правило, не требует снижения с помощью лекарственных препаратов. Если ваш малыш активен, играет и пьет воду — дайте иммунитету время поработать самостоятельно», — пояснила медик.

Эксперт уточнила, что при повышении показателей на градуснике первое, на что нужно обратить внимание, — это самочувствие ребенка. Она добавила, что часто у детей жар вызван вирусными инфекциями. Врач подчеркнула, что температура — это не только симптом, но и важный механизм борьбы с инфекцией.

При лихорадке запускается работа иммунной системы, что усиливает выработку интерферонов и лейкоцитов, это способствует более эффективной борьбе с недугом. При жаре многие микробы хуже размножаются и ускоряется обмен веществ, заметила Мальцева.

А вот если поспешить с приемом жаропонижающих, можно пропустить развитие серьезных заболеваний, например, пневмонии или менингита. К тому же это затягивает период выздоровления из-за того, что процесс иммунного ответа запущен наполовину. Да и нагрузка на печень и почки увеличивается благодаря большой дозе лекарств, считает педиатр.

Медик уточнила, что жаропонижающее дают при показателях выше 38 градусов детям до трех месяцев. А также тем, кто входит в группу риска: с врожденными пороками сердца, заболеваниями центральной нервной системы и фебрильными судорогами. В этих случаях жар сбивают, когда видят на градуснике показатели выше 37,5.

Если ребенок отказывается от еды и воды и чувствует себя плохо из-за лихорадки, то жаропонижающее также стоит принять. В остальных случаях нужно подождать три дня. В это время необходимо проявлять заботу, следить за тем, чтобы ребенок пил много жидкости. Важно также не кутать ребенка, а, напротив, одевать его в легкие хлопковые вещи, добавила эксперт.

Если через три дня температура не прошла или появились другие симптомы вроде рвоты или судорог, тогда стоит обратиться за помощью к врачам.

