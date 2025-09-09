Бизнес-программа «Я в деле» открыла восьмой сезон в Москве

В ее рамках по всей стране обучат 20 тысяч студентов и десять тысяч школьников.

Сегодня в Москве дан старт восьмому сезону Всероссийской образовательной программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». В этом году в рамках проекта обучение пройдут десятки тысяч студентов и школьников по всей стране. Торжественное открытие прошло при участии экспертов, выпускников прошлых лет и лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

«Еще 30 тысяч студентов тоже получат первый опыт, сделают первые шаги в своей предпринимательской истории. В прошлом году наши стартапы были поддержаны и Минздравом, и даже компанией „Газпром“, и инновационными, и инвестиционными фондами», — рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

На площадках проектов развернут интерактивные зоны и выставки технологических проектов, где представят уникальные прорывные разработки.

