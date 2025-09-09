Военный блогер Алехин собирался купить склады в Курске по заниженной стоимости

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив

По его словам, в будущем эти помещения принесли бы огромную прибыль.

Фото, видео: ВКонтакте/Роман Алехин/alekhin_roman; 5-tv.ru

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин намеревался купить складские помещения в Курске по заниженной стоимости. Ранее он обвинялся в отмывании денег под прикрытием помощи участникам специальной военной операции.

В сети появились кадры, на которых Алехин рассуждает о том, что цена за помещения «смешная», а прибыль в будущем они могут принести весьма внушительную.

«Здесь в общей сложности почти 400 квадратных метров этих складов, и здесь 800. 1200 „квадратов“. За 15 миллионов плюс НДС — ну, это смешно», — говорит блогер.

В беседе с 5-tv.ru он отметил, что снимает в аренду помещения с 2002 года и в настоящий момент использует их для «волонтерской деятельности».

«Все это время я эти склады оплачиваю из своих денег, не со сборов, вообще не со сборов. А это мои личные деньги, плюс там кладовщики, плюс бухгалтеры и так далее. Я все это оплачивал из своих», — заключил блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО.

