Санкции ради санкций: в США не смогли оценить эффективность мер против РФ

Оказалось, что их цель не была ясна никому.

В США не смогли оценить эффективность санкций против России

Максимально неожиданное заявление сегодня сделали в Контрольно-финансовом управлении Конгресса Соединенных Штатов. Там признали, что просто не в силах оценить эффективность санкций против России.

И дело даже не в сложности получения информации или ее достоверности. Оказывается, федеральные ведомства, ответственные за разработку и запуск ограничений, просто не установили четких целей своей деятельности.

То есть санкции вводили ради санкций, абсолютно не представляя, какой будет эффект. Вернее, задача была понятна — сделать России хуже. Но торговля у нас растет, танкеры идут, экономика развивается. А поэтому американские аудиторы уже выписали предписание за некачественную работу Минторгу, Минфину и Госдепартаменту.

