Россияне смогут получить отсрочку по кредитам с 1 октября

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Владимир Путин подписал соответствующий указ 31 июля.

С 1 октября россияне смогут потребовать отсрочку по кредитам на шесть месяцев

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самозанятые, а также ряд юридических лиц смогут получить с 1 октября отсрочку по выплатам по кредитам сроком до шести месяцев. Соответствующий закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Заемщик в любой момент в течение срока действия договора кредита (займа) вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода», — отмечается в документе.

Уточняется, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ еще 31 июля.

Особое внимание в законе уделено ограничениям по сумме кредита, с которой можно обращаться для получения льготы. Так, для самозанятых введен верхний порог в десять миллионов рублей. Для микропредприятий максимальный размер кредита составит 60 миллионов рублей, а для малых предприятий — 400 миллионов рублей. Верхний порог для средних предприятий определен в один миллиард рублей.

В документе уточняется, что закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Отдельно подчеркивается, что данные правила распространяются только на те кредиты, договоры по которым заключены с 1 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что объем выданных потребительских кредитов в июле 2025 года значительно сократился.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Артиллеристы ВС РФ ударили по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В ЗАГС ни ногой? Почему Панфилов не женится на матери своего третьего ребенка
7:10
Россияне смогут получить отсрочку по кредитам с 1 октября
7:00
Руины немецкого автопрома: Мюнхенский автосалон захватили китайцы
7:00
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября
6:45
Цвет не проблема: чем полезны черные лисички

Сейчас читают

Самый тонкий и самый живучий: как прошла осенняя презентация Apple
Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025