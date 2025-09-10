Россияне смогут получить отсрочку по кредитам с 1 октября

Владимир Путин подписал соответствующий указ 31 июля.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Самозанятые, а также ряд юридических лиц смогут получить с 1 октября отсрочку по выплатам по кредитам сроком до шести месяцев. Соответствующий закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Заемщик в любой момент в течение срока действия договора кредита (займа) вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода», — отмечается в документе.
Уточняется, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ еще 31 июля.
Особое внимание в законе уделено ограничениям по сумме кредита, с которой можно обращаться для получения льготы. Так, для самозанятых введен верхний порог в десять миллионов рублей. Для микропредприятий максимальный размер кредита составит 60 миллионов рублей, а для малых предприятий — 400 миллионов рублей. Верхний порог для средних предприятий определен в один миллиард рублей.
В документе уточняется, что закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Отдельно подчеркивается, что данные правила распространяются только на те кредиты, договоры по которым заключены с 1 марта 2024 года.
