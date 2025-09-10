Путь по воздуху: протянут первый трос канатной дороги из РФ в Китай

Историческое событие в отношениях Китая и России. Из города Хэйхэ в Благовещенск сегодня протянули первый трос канатной дороги. Это будет единственный в мире трансграничный подвесной переход.

Путь из одной страны в другую займет чуть больше двух минут. Ожидается, что за год канатной дорогой смогут воспользоваться два с половиной миллиона туристов. Тем более, что скоро в Поднебесную можно будет отправиться без визы. Когда обещают запустить движение над Амуром — узнала корреспондент «Известий» Екатерина Борисова.

Нервы натянуты как канаты первой подвесной трансграничной дороги. Новый долгожданный этап строительства стартовал, по обе стороны Амура пробрасывают трос, по которому уже скоро будут курсировать вагонетки между Россией и Китаем. При натяжении он рассекает воду.

Проект не просто сложный, такого в мире никто и никогда не делал, канатная дорога между странами. Каждые 15 минут — рейс, две кабинки по 110 человек на 70 метровой высоте, так чтобы не мешать судоходству.

«Сегодня на объекте натянули первый канат из высокомолекулярного полиэтилена диаметром всего 8 миллиметров. Несмотря на незначительную толщину, он станет основой для канатов большего диаметра», — объяснила корреспондент.

Уже стоят по берегам реки, разделяющей государства, два терминала. Это не просто комплексы с таможенными пунктами пропуска, а современные центры со сложной туристической инфраструктурой. Тут и беспошлинные магазины, и развлекательные зоны, панорамные рестораны и видовые террасы. Параллельно на российской стороне возводят международный пассажирский терминал, его здание готово практически на 70%. Архитектура объекта предполагает обильное остекление, чтобы в здании было как можно больше естественного света.

Об этом инженерном чуде много лет мечтали жители приграничных городов — Благовещенска и Хэйхэ. Переговоры и проектирование шли несколько лет, строительство начиналось и останавливалось из-за пандемии и санкций, но в 2023 году всем стало понятно, что проект будет реализован. Когда дорогу построят, путь из России в Китай будет занимать всего пять минут, а билет будет стоить всего три тысячи рублей в один конец.

«Проект является уникальным, это первый в мире трансграничный проект, здесь накладывается отпечаток, что применяется различность двух стран, есть некие ограничения. Тем не менее, совместными усилиями мы преодолеваем эти противоречия», — заявил менеджер строительной компании Евгений Антонов.

Эта дорога способна пропустить почти две тысячи человек в сутки и 2,5 миллиона в год, и в том, что она будет загружена на максимум, уже сейчас нет никаких сомнений. После решения китайских властей на переговорах в Пекине отменить для российских туристов визы, Благовещенск с трансграничной канатной дорогой может стать крупнейшим туристическим центром России в Азии.

«После того, как появилась информация об отмене визового режима, мы прогнозируем аккуратно рост туристического потока из России в Китай на 40%. Некоторые эксперты говорят об взрывном росте до 70% в течение года», — отметил руководитель пресс-службы российского союза туриндустрии Артур Абдуханов.

Сейчас инфраструктура трансграничной канатки готова почти на 80%. Сегодня брошен первый трос, впереди натяжение еще нескольких канатов, затем тестирование системы, а весной по новой канатке поедут первые путешественники.

