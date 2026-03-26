Екатерина Шпица показала округлившийся живот на красной дорожке

Светлана Стофорандова Журналист

Актриса объявила о том, что готовится во второй раз стать мамой еще в декабре 2025 года.

Беременная Екатерина Шпица посетила премию Художественного театра

Беременная актриса Екатерина Шпица появилась на церемонии награждения Премии Художественного театра. Артистка попала в объектив корреспондента 5-tv.ru.

Свое положение Екатерина перестала скрывать еще в декабре прошлого года. Для торжественного мероприятия она выбрала обтягивающее платье бежевого цвета, которое только подчеркнуло изменившуюся фигуру.

Для звезды это будет второй ребенок. Отцом малыша является супруг Екатерины — фитнес-тренер Руслан Панов. Пара сыграла свадьбу совсем недавно, в августе 2025 года.

У актрисы уже есть опыт материнства. От первого брака с профессиональным каскадером Константином Адаевым она воспитывает сына Германа, который родился в 2012 году. Несмотря на то что супруги развелись в 2015-м, они сохранили теплые отношения. Константин активно участвует в жизни ребенка и помогает в его воспитании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Шпица считает важным приучать детей к самостоятельности и обучать их выражению собственного мнения. Этих принципов актриса придерживается в воспитании сына Германа.

