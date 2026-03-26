Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана

Трамп ожидал более сильного роста цен на нефть из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что его ожидания относительно экономических последствий военной операции против Ирана не оправдались. Об этом он сообщил на заседании в Белом доме.

По словам американского лидера, он предполагал более резкий рост цен на нефть и значительное падение фондовых рынков, однако фактические последствия оказались менее серьезными, чем прогнозировалось.

«Я ожидал, что цены на нефть вырастут сильнее, и что фондовый рынок упадет гораздо сильнее. На самом деле все оказалось не так серьезно, как я думал», — отметил Трамп.

Также Трамп пояснил, что сама военная кампания развивается быстрее намеченных сроков. Изначально, по его оценке, на выполнение задач отводилось от четырех до шести недель, однако текущие результаты существенно опережают график.

Американский лидер заявил, что иранские военно-морские силы понесли значительные потери. По его данным, за короткий срок были уничтожены десятки кораблей, а флот страны фактически утратил боеспособность.

Кроме того, президент США выразил мнение, что Тегеран осознает тяжесть ситуации и демонстрирует готовность к переговорам. По его утверждению, именно это стало причиной активизации контактов между сторонами, хотя сам он по-прежнему сомневается в достижении полноценного соглашения.

