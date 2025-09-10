Катя Лель начала официальные поиски пропавшего экс-супруга

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 33 0

Бывший муж артистки исчез 13 мая во Франции.

Катя Лель начала официальные поиски пропавшего экс-супруга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заслуженная артистка России и исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель рассказала 7Дней.ru, как продвигаются поиски ее пропавшего в Ницце экс-супруга — предпринимателя Игоря Кузнецова.

Артистка пять месяцев вела самостоятельные поиски пропавшего бывшего мужа, однако результатов это не принесло, и она решила обратиться в государственные структуры для заведения официального дела о пропаже Кузнецова.

«Новостей, к сожалению, нет. 13 числа будет уже пять месяцев, как исчез мой бывший муж, с которым мы разведены больше, чем два года. Я приняла решение все-таки из России вести расследование, чтобы Россия подавала во Францию официально уже дело о его поиске. И буквально на днях мы уже приступим к этому процессу», — уточнила звезда.

Также уточняется, что певица не намерена прекращать поиски предпринимателя, потому что их общая дочь, 16-летняя Эмилия, обеспокоена пропажей отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью.

