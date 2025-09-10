Путин поздравил Ларису Долину с 70-летием

Элина Битюцкая
Президент РФ отметил ее заслуги.

Фото: Метцель Михаил/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил известную певицу Ларису Долину с юбилеем, отметив ее выдающийся талант и вклад в музыкальное искусство.

В своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, Путин подчеркнул, что самобытный талант и яркий артистический темперамент Долиной помогли ей завоевать сердца многочисленных поклонников.

«Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Ваш щедрый и самобытный талант, прекрасные вокальные данные и артистизм сделали вас выдающейся певицей, покорившей сердца любителей джазового и эстрадного искусства», — говорится в телеграмме.

Президент также отметил значимость педагогической деятельности Долиной, которая всегда уделяет внимание наставничеству. В завершение своего послания Путин пожелал певице здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Лариса Долина, народная артистка России с 1988 года, была удостоена множества наград, включая ордена Почета (2005), Дружбы (2018) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2025). Ее репертуар включает такие знаменитые песни, как «Погода в доме», «Ресторан», «Льдинка», «Случайный прохожий» и многие другие, которые продолжают радовать слушателей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Афинах отменили концерт пианиста Дениса Мацуева.

