Путин одобрил идею провести форум регионов РФ и Белоруссии в Смоленской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующий форум регионов России и Белоруссии в Смоленской области. Инициатива обсуждалась на встрече главы государства с губернатором Смоленской области Василием Анохиным в Кремле.

«Стараемся максимально совместно с коллегами не только работать, но и поддерживать братские, дружеские, теплые отношения… Если такая возможность будет, мы с удовольствием форум регионов России провели на приграничном регионе Смоленская область», — отметил глава региона.

«Хорошо. Да, так и сделаем», — резюмировал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил весомый личный вклад президента Белоруссии в укрепление дружественных отношений и расширение многопланового сотрудничества между двумя соседскими странами. Многолетней деятельностью на посту главы государства Лукашенко, подчеркнул Путин, снискал искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян.

