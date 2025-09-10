Путин назвал помощь ветеранам СВО данью со стороны государства

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Поддержка участников боевых действий должна носить постоянный характер.

Путин назвал помощь ветеранам СВО данью со стороны государства

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о ветеранах специальной военной операции представляет собой обязанность государства. Об этом он заявил на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

«Это не какое-то модное направление в нашей работе. Это дань со стороны государства», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что поддержка участников боевых действий должна носить постоянный характер, ведь именно они встали на защиту Родины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-президент Федерации спортивной борьбы России Артур Таймазов передал ветеранам специальной военной операции с инвалидностью пять автомобилей. Машины оснащены системой ручного управления и полностью подготовлены к использованию. Помощь в приобретении транспорта оказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Рахим Азимов.

Переданные автомобили позволят ветеранам с ограниченными возможностями легче справляться с бытовыми задачами, совмещать лечение с работой и спортивными занятиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
Зампред правительства РФ Чернышенко и премьер-министр Казахстана Бектенов отметили рост турпотока между странами
16:53
Травмы головы и шеи: в Австралии собака растерзала 17-летнюю девушку
16:44
Волочкова призналась в приеме лекарств ради «легкости»
16:40
Мужчина замучил двух собак и убил защитника бездомных в США
16:39
Экс-глава обороны Британии: Европе может не хватить воли для борьбы с Россией
16:26
Поклонники летают за MIA BOYКА на частных самолетах

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025