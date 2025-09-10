Путин назвал помощь ветеранам СВО данью со стороны государства

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о ветеранах специальной военной операции представляет собой обязанность государства. Об этом он заявил на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

«Это не какое-то модное направление в нашей работе. Это дань со стороны государства», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что поддержка участников боевых действий должна носить постоянный характер, ведь именно они встали на защиту Родины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-президент Федерации спортивной борьбы России Артур Таймазов передал ветеранам специальной военной операции с инвалидностью пять автомобилей. Машины оснащены системой ручного управления и полностью подготовлены к использованию. Помощь в приобретении транспорта оказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Рахим Азимов.

Переданные автомобили позволят ветеранам с ограниченными возможностями легче справляться с бытовыми задачами, совмещать лечение с работой и спортивными занятиями.

