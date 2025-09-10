На Камчатке продолжается операция по спасению детеныша косатки по имени Фродо, застрявшей в пластиковом кольце. Уже два месяца команда специалистов пытается помочь малышу, который был обнаружен в Авачинском заливе еще в начале июля.

Ученые назвали косатку в честь хоббита из романа «Властелин колец», которому предстояло преодолеть трудности ради того, чтобы освободить себя и весь мир от волшебного кольца. Спасатели из Центра спасения дельфинов «Дельфа» уже несколько раз выходили в море с надеждой помочь детенышу.

В беседе с 5-tv.ru Екатерина Новикова, одна из спасателей, отмечает:

«Мы снова готовимся к выходу в океан, это уже наш четвертый выход. Поиски осложняются погодными условиями — из-за волн сложно мониторить ситуацию».

Биолог Татьяна Ивкович предупреждает о серьезности ситуации:

«Он находится в такой петле, которая стягивает его тело. При росте детеныша она будет сильнее перетягивать его, и, скорее всего, он погибнет».

31 августа команда была вынуждена покинуть залив, оставив малыша с кольцом. Однако надежда на спасение не угасает — специалисты продолжают свои поиски и готовы сделать все возможное для помощи Фродо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.