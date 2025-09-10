В Новой Москве ребенка на самокате сбила машина

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

Инцидент произошел на пешеходном переходе в поселении Воскресенское.

В Новой Москве ребенка на самокате сбила машина

Фото: 5-tv.ru

В поселении Воскресенское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний мальчик. По предварительным данным 5-tv.ru, инцидент случился около дома № 35 на пешеходном переходе.

По словам очевидцев, ребенок двигался на самокате и пересек дорогу на красный свет.

«Мальчик ехал на самокате на красный свет и попал под машину», — сообщил свидетель происшествия.

В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему ребенку. Обстоятельства аварии пока выясняются, ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб.
