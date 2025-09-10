В Новой Москве ребенка на самокате сбила машина
Инцидент произошел на пешеходном переходе в поселении Воскресенское.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В поселении Воскресенское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний мальчик. По предварительным данным 5-tv.ru, инцидент случился около дома № 35 на пешеходном переходе.
По словам очевидцев, ребенок двигался на самокате и пересек дорогу на красный свет.
«Мальчик ехал на самокате на красный свет и попал под машину», — сообщил свидетель происшествия.
В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему ребенку. Обстоятельства аварии пока выясняются, ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
56%
Нашли ошибку?