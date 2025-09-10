Пашу показал Путину подаренные Владивостоку арт-объекты

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 40 0

Экспонаты расположены на городской набережной.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер Пашу показал Путину подаренные Владивостоку арт-объекты

Музыкальный продюсер и руководитель лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, представил Президенту России Владимиру Путину подарок от лейбла Black Star городу Владивосток, в рамках фестиваля «Лица городов» и Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Музыкальное объединение подарило городу коллекцию скульптур — семь амурских тигров. Объекты стали частью нового пространства «Арт-Гавань» и расположены на городской набережной.

«Мы с партнерами привезли в город очень красивые арт-объекты — яркое пятно для города. Если у вас будет возможность прийти посмотреть, мы будем очень рады», — рассказал Пашу президенту.

Также уточняется, что скульптуры были созданы совместно с арт-бюро Double Y, а разрисовала их группа современных художников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
Меткий стрелок и демократ: раскрыта личность нападавшего на сторонника Трампа
23:02
Спецпроект «Время возможностей» подготовил акции ко Дню города в Москве
22:44
Езду на самокатах рядом с детскими учреждениями могут запретить в РФ
22:29
«Мы должны молиться»: на сторонника Трампа совершили покушение
22:26
«Творчество в чистом виде»: Маш Милаш о съемках в кино
22:08
Сочное лицо вместо увядающего: какие процедуры помогут мужчине вернуть молодость

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025