|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Президент США заявил о решимости обнаружить всех причастных к нападению на американского активиста.

Дональд Трамп пообещал найти виновных в убийстве Чарли Кирка

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп 10 сентября пообещал найти всех участников убийства американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает социальная сеть Truth Social.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии», — сказал Трамп в видеообращении.

Американский лидер отметил сходство нападения на Кирка с покушением на него самого, атаками на сотрудников ICE и нападениями на правоохранителей. Он пообещал «положить конец злодеяниям» и выявить всех причастных к преступлению. По его словам, для США наступил «темный момент».

Покушение на Кирка, который был союзником Трампа и открыто выступал против военной помощи Украине, произошло 10 сентября. Политик получил смертельные ранения.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон охарактеризовал произошедшее как «целенаправленную атаку», совершенную против одного человека.

