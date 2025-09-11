Опасный недосып: как бессонница разрушает мозг и организм

При длительном недосыпе мозг запускает процесс саморазрушения

Итальянские ученые в ходе эксперимента на мышах показали: при длительном недосыпании мозг запускает процесс саморазрушения, так как не успевает провести очистку. При этом страдают не только поврежденные, но и здоровые клетки. Как подобные механизмы могут отражаться на человеке, какие системы организма оказываются под ударом и каким должен быть полноценный сон — в материале «Известий».

Роль глиальных клеток

Сомнолог Илья Смирнов напомнил, что исследование в Политехническом университете Марке проходило под руководством нейробиолога Микеле Беллеце. Оно было посвящено работе астроцитов — клеток, отвечающих за «уборку» мозга. Нарушения сна приводили у мышей к снижению памяти и когнитивных функций.

По словам специалиста, глиальные клетки — астроциты и микроглии — действительно обеспечивают защиту и питание нейронов. Но при постоянном недосыпе они начинают разрушать и здоровые структуры, что опасно для нервной системы.

Сон и здоровье сердца

Кардиолог Денис Прокофьев отметил, что полноценный сон жизненно необходим для работы всех органов. При его отсутствии возрастает риск гипертонии, диабета, депрессии, инсульта и даже обмороков, связанных с перенапряжением мозга. Также меняется частота сердечных сокращений, нарушается дыхание и сбивается температура тела.

Вред кофеина и роль гигиены сна

Эксперты рекомендуют тщательно соблюдать правила подготовки ко сну. Важно избегать переедания и умственной нагрузки перед отдыхом, поддерживать в спальне температуру 18–21 градус. Особенно стоит ограничить напитки с кофеином: по словам врачей, употреблять кофе после 14 часов дня нежелательно, иначе засыпание станет проблемой.

Бессонница и ее виды

Илья Смирнов пояснил, что бессонница может быть острой (до трех месяцев) и хронической (дольше этого срока). Кратковременные нарушения чаще связаны со стрессом и болезнями, хронические — с образом жизни и проблемами со здоровьем. Дополнительный риск создает неправильное питание и гормональные сбои.

Сколько сна нужно

Продолжительность сна зависит от возраста: детям дошкольного возраста — 10–13 часов, подросткам — от 8, взрослым — 7–9. Пожилым людям важно сохранять стабильный режим. При этом, уточнил Смирнов, «выспаться впрок» невозможно: организм требует регулярности.

Психика и сон

Психотерапевт Алексей Вилков предупредил: бессонница может не только сопровождать психические расстройства, но и сама вызывать тревожность, депрессию и даже психозы с галлюцинациями. Чтобы снизить риски, врачи советуют соблюдать режим и использовать техники расслабления.

Лечебная сила сна

Выражение «сон лечит» медики называют обоснованным. Врачи нередко назначают постельный режим при инфекциях и воспалениях, чтобы организм направил силы на борьбу с болезнью. Иногда используется даже медикаментозная кома, чтобы пациент мог сосредоточить ресурсы на выздоровлении.

