Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Это значительно улучшит качество поездок.

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта, что улучшит качество поездок. В своем канале в мессенджере MAX глава города отметил, что это решение было принято совместно с правительством Московской области.

Нововведение позволит повысить комфорт и безопасность пассажиров, а также станет стимулом для развития транспортной инфраструктуры в регионе. На новых маршрутах будут внедрены современные стандарты, включая удобное расписание и предсказуемые интервалы движения автобусов.

Автобусы, обслуживающие эти маршруты, будут отличаться специальным дизайном и полностью соответствовать стандартам московского транспорта: они низкопольные, оснащены климат-контролем и адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в автобусах предусмотрены USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров, отметил Сергей Собянин. 

Для удобства оплаты проезда пассажиры смогут приобретать билеты без ограничения количества поездок по карте «Тройка» в тарифной зоне «Пригород». Стоимость проездных билетов составит от 3940 рублей за 30 дней до 29 400 рублей за год. Также будут действовать льготные проездные для студентов.

