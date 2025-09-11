Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»

Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем

Народный артист РФ Николай Расторгуев считает своего коллегу, заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, своим младшим товарищем. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте народной артистки России Ларисы Долиной «В кругу друзей».

«SHAMAN — хороший парень. Он мой младший товарищ», — отметил лидер группы «Любэ».

Двум исполнителям удалось поработать вместе над этно-оперой «Князь Владимир». Там Расторгуев исполнял роль воеводы Федора, а Дронов воплощал образ самого правителя.

Однако не так давно оба покинули проект. На смену народному артисту РФ пришел его сын, Павел Расторгуев. А роль князя Владимира досталась певцу и танцору балета Даниилу Благову.

SHAMAN сейчас занимается подготовкой к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Артист будет представлять Россию.

Конкурс проводился с 1960-х по 1980-е. В этом году «Интервидение» было решено возродить. Музыкальный праздник пройдет в Москве 20 сентября.

