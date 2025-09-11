Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 2 117 0

Артисты вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем

Народный артист РФ Николай Расторгуев считает своего коллегу, заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, своим младшим товарищем. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте народной артистки России Ларисы Долиной «В кругу друзей».

«SHAMAN — хороший парень. Он мой младший товарищ», — отметил лидер группы «Любэ».

Двум исполнителям удалось поработать вместе над этно-оперой «Князь Владимир». Там Расторгуев исполнял роль воеводы Федора, а Дронов воплощал образ самого правителя.

Однако не так давно оба покинули проект. На смену народному артисту РФ пришел его сын, Павел Расторгуев. А роль князя Владимира досталась певцу и танцору балета Даниилу Благову.

SHAMAN сейчас занимается подготовкой к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Артист будет представлять Россию.

Конкурс проводился с 1960-х по 1980-е. В этом году «Интервидение» было решено возродить. Музыкальный праздник пройдет в Москве 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист РФ Игорь Матвиенко рассказал про уход SHAMAN и Николая Расторгуева из этно-оперы «Князь Владимир».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы
14:31
Умерла звезда американского ситкома «Элис» Полли Холлидей
14:26
В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
14:21
Информационный центр ЦИК начал работу в преддверии единого дня голосования
14:16
Путин обсудил с главой АСИ развитие инвестиционного климата в России
14:09
Международный форум объединенных культур открылся в Петербурге

Сейчас читают

Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025