Все флаги в гости к нам: участников «Интервидения» встречают в России

В Москву съезжаются представители 23 стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

Участников «Интервидения» встречают в России

Москва встречает участников «Интервидения». До старта музыкального конкурса остается чуть больше недели.

В столицу слетаются вокалисты из самых разных точек планеты — Китая, Катара, Саудовской Аравии, Бразилии, США. Всего — 23 страны. Гостей радушно встречают хлебом-солью. А музыканты обещают зрителям грандиозное шоу

«Мы приехали сюда показать лучшее шоу. Для меня большая честь быть частью „Интервидения“, представлять свою страну. Музыка, которую мы делаем, опирается на традиционные ценности. И это соответствует целям этого фестиваля. Мы исполним красивую песню — „Три розы“. Она посвящается моим трем дочерям», — рассказал исполнитель из Сербии Слободан Тркуля.

Оценить эту композицию и другие песни «Интервидения» можно будет уже 20 сентября. Лучшую выберет международное жюри.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

