Миллер обсудил газификацию Оренбургской области и Пермского края с их главами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Как будет продолжаться газификация и газоснабжение этих регионов?

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочие встречи с временно исполняющими обязанностями главы Оренбургской области Евгением Солнцевым и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. С ними он обсудил вопросы газификации и газоснабжения регионов.

Оренбургская область

«Мы достигли очень, очень, очень хороших результатов в Оренбургской области, потому что уровень газификации Оренбургской области очень высокий. Практически вся промышленность Оренбургской области работает на сетевом газе», — сообщил Миллер на встрече с Солнцевым.

Как уточнил Миллер, в Оренбургской области осуществляется сотрудничество почти по всем направлениям газовой отрасли. Также он сообщил, что до конца года планируется подписание нового соглашения по программе газоснабжения и газификации региона, рассчитанного до 2030 года.

Пермский край

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Миллер отметил высокое качество работы по газификации региона. За последние пять лет, по его словам, в крае газифицировано 68 населенных пунктов, доступ к газу получили более 6600 домовладений и 44 котельные.

Фото, видео: ©РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Он добавил, что ежегодный план синхронизации работ по программе газоснабжения и газификации выполняется полностью и без сбоев, а сама программа разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ обладает более эффективными технологиями для сжижения газа, чем США. Такое мнение высказал Путин.

