«Мы с Аней очень дружны и близки»: Катерина Ковальчук об отношениях с сестрой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Долгое время они не знали о существовании друг друга.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Катерина Ковальчук рассказала, что в их отношениях с сестрой нет конкуренции

Актриса Катерина Ковальчук рассказала о своих отношениях с сестрой Анной Ковальчук и отметила, что между ними нет конкуренции. Об этом сообщает издание «Страсти».

Катерина узнала о том, что Анна является народной артисткой РФ, уже в зрелом возрасте. Первое личное знакомство произошло на спектакле Катерины, когда Анна пришла поддержать сестру, подарила цветы и похвалила игру. С тех пор сестры поддерживают близкие отношения и мечтают о совместной работе в кино или театре.

«Мы с Аней очень дружны и близки. Никакой конкуренции между нами быть не может! А вот поработать на одном проекте мы уже давно хотим. Надеюсь, однажды это случится!» — заявила Катерина.

Помимо актерства, Ковальчук могла стать журналисткой, однако выбрала сцену и не жалеет о решении.

«Я никогда не жалела о выборе профессии, после того как уже окончательно ее выбрала. Но наличие пар по высшей математике меня напрягало всегда», — добавила актриса.

Сегодня сестры поддерживают теплые отношения и планируют совместные творческие проекты, подчеркивая, что родственные связи для них важнее профессиональных амбиций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Катерина Ковальчук удивила фанатов постройневшей фигурой. Звезда посетила премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Нарядом для красной дорожки Ковальчук выбрала облегающее длинное черное платье с разрезом на бедре. Наряд подчеркнул фигуру актрисы, и стало заметно, что она сильно похудела.

