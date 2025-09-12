Президент Армении назвал отношения с Россией партнерскими

В Армении больше не считают Россию «старшим братом», поскольку страны установили партнерские отношения. Об этом стало известно из заявления армянского президента Ваагна Хачатуряна в беседе с RTVI.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. <…> Отношение России к Армении — не так, как у старшего к младшему брату», — пояснил он.

При этом армянский лидер добавил, что в Ереване хотят, чтобы российской стороной учитывались самостоятельные решения Армении. Он подчеркнул, что власти страны работают для народа, и они должны решать государственные вопросы собственными силами.

До этого, 31 августа, президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Пашинян заявил, что крайне рад тому диалогу, который сложился с российской стороной. Он назвал Россию и Армению братскими странами.

