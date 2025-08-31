Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

София Головизнина
Российский лидер уже успел переговорить с Си Цзиньпином.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в  Тяньцзине, Китай. 

Мероприятия саммита проходят в Международном центре выставок и конгрессов «Мэйцзян», расположенном в китайском Тяньцзине.

Российский лидер прибыл в город Тяньцзинь для участия в заседаниях ШОС сегодня. Владимир Путин пробудет в Китае четыре дня. В его планах — участие в саммите, а также присутствие на военном параде в Пекине, приуроченном к 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Кроме того, запланированы переговоры между представителями России и Китая.

На месте проведения саммита Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин обменялись рукопожатиями. В честь прибытия высокопоставленных гостей председатель КНР и его супруга Пэн Лиюань организовали торжественный банкет в том же выставочном комплексе, о чем сообщило Центральное телевидение Китая.

Также отмечается, что встреча российского президента сопровождалась исполнением русской народной песни «Калинка-малинка».

 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

