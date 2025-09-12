«Искусство, которое мы теряем»: Александр Маршал о классике советского кино

Александр Маршал заявил, что современное киноискусство проигрывает советскому

Заслуженный артист России Александр Маршал предался ностальгии на юбилейном концерте своей коллеги и давней подруги Ларисы Долиной в Кремле. Своими чувствами он поделился и с корреспондентом 5-tv.ru. На вопрос, как давно исполнитель знает именинницу, он ответил не сразу, пришлось подсчитать — около 40 лет! Что же касается классики киноискусства, у которой нет возраста, о ней певец заговорил с большим энтузиазмом. И горчинкой в голосе.

«Я не навязывал свою мысль, идею своему сыну Артему, но он посмотрел все фильмы той поры — „В бой идут одни ‚старики‘“, „Они сражались за родину“, „Баллада о солдате“. Причем я его не заставлял, он садился и смотрел, ему было интересно. И меня это очень радует, потому что те фильмы — это искусство. Серьезное искусство, которое, к сожалению, во многом мы теряем», — заявил Маршал.

Как отметил артист, современному молодому человеку, возможно, трудно заметить упомянутые и другие шедевры в огромном потоке информации, так же как и заметить разницу между тем кино и нынешним. Но для старой гвардии и Александра Витальевича, в том числе, различия очевидны.

К опыту старшего поколения Маршал относится с большим уважением во всех сферах жизни. Размышляя о судьбе человека и его призвании, он вспоминает своего отца и его уроки мудрости. И на этот раз, когда музыканта попросили дать совет молодежи, он заговорил словами папы — Виталия Павловича Минькова (Маршал — псевдоним артиста).

«Мой папа, царствие небесное, военный летчик первого класса, он мне говорил: „Сынок, надо бить в одну точку, пусть даже кулак в крови, но если ты будешь не останавливаться и бить в одну точку, даже бетонная стена когда-то рухнет“. И я запомнил эти слова на всю жизнь. И советую вам, ну, молодежи, тем, кто любит то, чем он занимается, ни в коем случае не опускать руки, не останавливаться. И даже бетонная стена когда-то рухнет», — заключил артист.

