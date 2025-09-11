«Может себе позволить»: Басков оправдал жесткие методы Долиной в воспитании певцов

Басков оправдал методы воспитания певцов Ларисы Долиной

Народная артистка РФ Лариса Долина может применять любые методы взращивания молодых талантов в своей музыкальной академии, так как по итогам обучения выпускает высокопрофессиональных вокалистов. Такое мнение высказал ее друг и коллега по званию Николай Басков за кулисами юбилейного концерта певицы в Кремле «В кругу друзей».

Басков признался, что восхищается Долиной, ее мастерством и силой голоса, которая нисколько не угасла к 70 годам. По словам исполнителя, это говорит о серьезной подготовке и умении виртуозно управлять голосом. Кроме того, он любит Ларису Александровну всем сердцем как друга и знает ее не только как звезду сцены.

«Вы знаете, вот как раз те истории с Ларисой Александровной у нас такие совместные, которые, как говорится, вспомнить-то можно, да рассказать нельзя, понимаете? Все человеческое нам не чуждо. Я Долиной как певицей восхищаюсь на сцене, а в жизни я ее обожаю, просто это моя Ларочка, моя подружка, она меня называет «Николаша, мой дружочек», — сказал Басков.

Однако в сети то и дело набирают массу негативных комментариев ролики, на которых Долина очень сурово обходится со своими учениками. Кто-то считает это следствием звездной болезни, кто-то проявлением характера, закаленного борьбой за выживание в шоу-бизнесе. А Николай Басков — просто способом получить результат. Когда-то и его дива Монсеррат Кабалье била палкой в диафрагму, чтобы заставить правильно дышать. И он не спорил и не возмущался.

Как подчеркнул артист, пение — это физическая нагрузка, каждая репетиция сравнима с посещением спортзала. Необходимо развивать задействованные в процессе мышцы, понимать, как работает диафрагма, уметь правильно пропускать воздух, избегать зажимов. И тогда можно, если есть еще и слух, научиться так же блистательно петь, как Лариса Долина. И для этого любые средства хороши.

«Знаете, она может себе позволить делать то, что она считает нужным. Потому что она дает самое главное — она дает тот уровень профессионального артиста, в котором человек потом находит свою профессию. А если это „сюсю-мусю“, приходишь к педагогу, денежку принес, тебя 20 тысяч раз послушают, денежку опять возьмут, и чем ты хуже будешь петь и дольше, тем для педагогов многих лучше. А Долиной это ничего не надо, она хочет результат. Поэтому она имеет право за результат требовать то, что она требует», — заключил певец.

Басков отметил, что и ему довелось получить ценный совет от старшей коллеги. Именно Долина объяснила ему, как регулировать громкость извлекаемого звука и беречь аппарат от изнашивания. Поначалу исполнитель отнесся к замечанию скептически, а со временем понял, что именно это поможет сохранить голос на долгие годы и петь при этом более искусно.

