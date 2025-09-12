«Это не я определяю»: Николай Расторгуев отказался от звания легенды сцены

Солист «Любэ» Николай Расторгуев не считает себя легендой: Это не я определяю

Бессменный солист группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев провел на сцене почти всю свою жизнь, стал обладателем множества наград, его песни знает наизусть вся страна, но легендарным музыкантом он себя не считает. Об этом он сообщил журналистам на юбилейном концерте своей коллеги Ларисы Долиной в Кремле.

«Я не знаю, это не я определяю на самом деле. Это определяете вы, и все эти словечки там „легенда“, еще что-то там, какие-то эпитеты — это не артисты придумывают. Придумывают журналисты. И потом все это распространяют, всю эту ***** (фигню) на весь свет. Если я очень долго на сцене, значит, легенда — это про возраст что ли? По хитам? Хитов огромное количество!» — порассуждал исполнитель.

Лариса Долина отметила 70-летие на сцене, недолго до этой круглой даты осталось и Расторгуеву. Но и в солидном возрасте, с учетом всех заслуг, он проявляет скромность.

