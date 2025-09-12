США сняли ограничения с авиакомпании «Белавиа»

Эфирная новость 23 0

Также Дональд Трамп передал особый подарок Александру Лукашенко.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые ограничения на полеты теперь сняты и в Белоруссии. Сегодня США сообщили об отмене своих санкций в отношении перевозчика — «Белавиа».

Для этого в Минск прилетел посланник Дональда Трампа Джон Коул. Он, кстати, привез Александру Лукашенко письмо от президента, обратив внимание, что Трамп только в исключительных случаях подписывается просто именем — Дональд.

Был и еще один небольшой подарок.

«Я уже выходил из Овального кабинета, президент Трамп остановил меня и говорит: «Подожди, подожди, не забудь передать вот это президенту Лукашенко», — сказал Джон Коул.

«Да, интересные запонки с изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться», — ответил Лукашенко. Президент Белоруссии по-доброму рассмеялся, увидев подарок Трампа.

Кстати, снятие санкций с «Белавиа» скажется и на россиянах. Лететь на запад через Минск на три часа быстрее, чем через Стамбул.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
Не теряйте связи с реальностью: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 с...

Последние новости

4:40
Более 20 беспилотников уничтожили силы ПВО на Ленинградской областью
4:25
Pantone предсказал цвета весенних коллекций на неделе моды в Нью-Йорке
4:10
Рубио пригрозил ответными мерами США на обвинительный приговор Болсонару
4:00
Не теряйте связи с реальностью: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября
3:47
США сняли ограничения с авиакомпании «Белавиа»
3:29
Вице-премьер Италии Сальвини заявил о недопустимости отправки солдат на Украину

Сейчас читают

Трагически погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев
Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025