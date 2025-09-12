Кредитные каникулы: кто получит отсрочку по займам с 1 октября

Почему вводят послабления и чего ждать бизнесу и самозанятым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Предприниматели и самозанятые в РФ смогут взять кредитные каникулы с 1 октября
С 1 октября 2025 года представители малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятые россияне смогут воспользоваться кредитными каникулами сроком до полугода. Закон, регулирующий эту меру, подписал президент Владимир Путин 31 июля. «Известия» выяснили, кого коснутся нововведения, как будут начисляться проценты и стоит ли ждать новых льготных программ.
Временная передышка для бизнеса
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что новый закон позволит предпринимателям и самозанятым избежать риска банкротства в условиях нестабильной экономики без ущерба для их кредитной истории. Временная отсрочка платежей поможет компаниям восстановить устойчивость, а также снизит уровень просроченной задолженности.
По его словам, с 1 октября предприниматели смогут снизить долговую нагрузку и избежать штрафов, а Корпорация МСП согласовала увеличение сроков «зонтичных» поручительств по кредитам. Он напомнил, что ЦБ рекомендовал банкам рассматривать обращения МСП и предлагать им реструктуризацию долгов в рамках собственных программ.
Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева подчеркнула, что рост просроченной задолженности не связан напрямую с предоставлением каникул. Напротив, участие государства в реструктуризации помогает сократить новые дефолты. При этом, по ее мнению, в ближайшее время ожидать дополнительных масштабных льгот не стоит: ужесточение денежно-кредитной политики и наличие уже действующих программ ограничивает возможности регулятора.
Текущая статистика и ограничения
По данным ЦБ на начало августа, доля просроченной задолженности МСП составляет около 6,5–7% — это минимальные показатели за всю историю наблюдений. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что рост показателя с прежних 5% — естественный процесс после массовых реструктуризаций и господдержки, но пока он не носит кризисного характера.
Он уточнил, что текущая мера носит точечный характер. В будущем не исключено появление новых программ — например, для ипотечников, сфер логистики и туризма или граждан с проблемными потребительскими займами.
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов напомнил, что кредитные каникулы не освобождают заемщиков от уплаты процентов: они продолжают начисляться и добавляются к основному долгу. В итоге общая нагрузка снижается лишь временно, а впоследствии сумма выплат увеличивается. По его словам, мера может помочь при краткосрочных кассовых разрывах, но не является универсальным решением.
Риски отсроченной задолженности
Доцент кафедры экономики РАНХиГС Даниил Гоненко подчеркнул, что кредитные каникулы дисциплинируют заемщиков, так как применяются выборочно и на ограниченный срок. Механизм позволяет сглаживать кассовые разрывы и поддерживать инвестиционные процессы.
По его словам, реальная эффективность достигается, если каникулы сочетаются с быстрыми расчетами по госконтрактам, факторингом и гарантийными инструментами. В таком случае они не копят просрочки, а напротив — снижают риски.
Эксперт считает, что в дальнейшем стоит ожидать не масштабных льгот, а точечной поддержки наиболее уязвимых категорий — подрядчиков инфраструктурных проектов и экспортеров из числа среднего бизнеса. Именно такие компании играют ключевую роль в технологическом развитии и обеспечении поставок для крупных заказчиков.
