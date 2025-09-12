Варшава разыгрывает карту «российской угрозы» для НАТО и США

Градус польской истерии накаляют и ее западные соседи. Германия экстренно решила перебросить военных ближе к российской границе. Усиление своего присутствия анонсировали также другие члены Альянса, прежде всего Франция и Великобритания.

А поводом стал экстренный саммит по безопасности, который провели под традиционным предлогом о российской агрессии. О том, как Запад повелся на очевидную провокацию, рассказывает обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Перед экстренным заседанием Совета национальной безопасности польский президент практически сиял от счастья. Голливудская улыбка и голливудский посыл: сильный военный лидер против заклятого врага. Кароль Навроцкий так расчувствовался, что внезапно решил повторить то, о чем Москва заявляет уже годами.

«Дамы и господа, если у кого-то были сомнения в том, что Польша уже четыре года напрямую участвует в гибридной войне, полагаю, что 10 сентября 2025 года эти сомнения, наконец-то, развеялись. Польша уже четыре года участвует в гибридной войне!» — заявил Кароль Навроцкий.

В стиле Черчилля Навроцкий заявляет: Варшава уже воюет на земле, на море и в воздухе — теперь вот с мнимыми российскими беспилотниками. Военный раж польских политиков достиг апогея. Президент и премьер синхронно посещают авиабазы. И так же синхронно позируют на фоне национальной гордости Польши — американских истребителей F-16.

«Почти все изменилось с тех пор, как я был на этой базе в 2014 году, 11 лет назад, но враг не изменился. Сегодня ваши задачи из-за угроз, связанных с агрессивной политикой нашего восточного соседа, изменились, но огромная ответственность, которую вы несете, не изменилась», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

О своей ответственности польские власти благополучно забывают. Военную истерию разжигают профессионально: громкие слова о «четвертой статье Устава НАТО», то есть официальном созыве консультаций, требования поставить больше систем ПВО — если громко повторять клише о «российской угрозе», можно как бы не задумываться о последствиях.

«Я напомню, это же не первый раз у Варшавы возникают какие-то сомнения, обвинения на этот счет. Мы помним, как они уже нас обвиняли в чем-то, потом, правда, нашли следы на Украине, но забыли извиниться. Поэтому, если в этом случае, в этой ситуации у них есть какие-то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами и уточнить, о чем идет речь, что происходит и так далее», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Просто цели уточнить и выяснить не стоит, нужны только яркие действия. Вероятно, поэтому, чтобы сбить дешевые дроны, авиация НАТО потратила ракет на почти полтора миллиона евро, показательно задействовали передовую воздушную рать Альянса, истребители пятого поколения F-35. Очевидно, что военный смысл здесь роли не играет, другое дело политический. Сообщения о мнимой атаке России по территории Польши для европейской партии войны — удобный предлог. Во-первых, выбить финансирование — Литва подсуетилась раньше остальных.

«Мы согласовали дополнительный пакет закупок для расширения возможностей по обнаружению и перехвату беспилотных летательных аппаратов, что дополнительно потребует 500 миллионов евро», — заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Во-вторых, ускорить осваивание восточного фланга НАТО. В Вильнюсе министр обороны Литвы принимает командующего войсками Альянса в Европе, тот обещает развернуть дополнительные силы у самых рубежей России.

«Передовые сухопутные войска НАТО под руководством Германии с дополнительными подразделениями из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии уже размещены здесь и продолжают пополняться. Германия разместит бригаду в Литве на постоянной основе», — сообщил командующий войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Париж и Лондон тоже решили не оставаться в стороне и проводят срочные телефонные переговоры, обещают поддержать Варшаву.

Наконец, в-третьих, самая важная цель: адресат нового витка европейской истерии — Вашингтон. Коллективный Брюссель очень хочет обнулить результаты саммита России и США на Аляске, показать президенту США Дональду Трампу, что Москва якобы «недоговороспособна» и вынашивает агрессивные планы. Очевидно, евробюрократы решили: чтобы снова втянуть Белый дом в лагерь войны, сгодятся любые средства.

