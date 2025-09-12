Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян

Эти меры в ЕС рассматривают как инструмент давления на нашу страну.

Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян. Как выяснили «Известия», не исключен даже полный запрет на выдачу шенгена. Эти меры рассматривают как инструмент давления на нашу страну.

Впрочем, даже если ограничения утвердят, они будут носить рекомендательный характер. Ведь давать или не выдавать визу каждая страна решит самостоятельно.

Единства среди стран Евросоюза в этом вопросе нет. Например, Словакия, наоборот, пару недель назад возобновила прием документов от российских туристов. То же в скором времени планирует сделать и Бельгия.

