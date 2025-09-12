Студент открыл стрельбу в Военно-морской академии США

|
Мария Гоманюк
На базу ограничили доступ для соблюдения осторожности.

Фото: www.globallookpress.com/Mark Reinstein

Сотрудники правоохранительных органов временно закрыли Военно-морскую академию Аннаполиса в США после произошедшей на ее территории стрельбы. Об этом стало известно из сообщения телеканала Fox News.

В источнике отметили, что в учебное учреждение проник с оружием исключенный кадет. Он открыл стрельбу.

При этом в академии уточнили, что базу в настоящий момент закрыли для соблюдения последующей осторожности.

«Ситуация развивается, и мы будем предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления», — отметили в пресс-службе академии в соцсети.

До этого, 27 августа, телеканал NBC News рассказал о произошедшей в католической школе Благовещения в Миннеаполисе в штате Миннесота стрельбе. В дальнейшем агентство Reuters проинформировало, что в результате трагедии погибли три человека, в том числе двое детей и сам нападавший, покончивший с собой. Министерство юстиции США обозначило, что в результате стрельбы были ранены 20 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, американец устроил стрельбу из-за незнакомки у своего дома.

