Перепутал: американец устроил стрельбу из-за незнакомки у своего дома

В США мужчина принял незнакомку за секс-работницу и открыл стрельбу по прохожим

Женщина по ошибке зашла на подъездную дорожку дома жителя штата Флорида Романа Равицки, он принял ее за секс-работницу, после чего выстрелил 17 раз в прохожих. Об этом сообщило издание People.

По показаниям жертвы, она впервые шла в гости к своему знакомому и заблудилась, оказавшись у дома Равицки. Она поняла, что ошиблась и попыталась уйти. Однако мужчина схватил ее за руку, удерживая против воли.

Женщина стала звать на помощь. Рядом оказался ее знакомый с еще одним прохожим. Равицки повалил женщину на землю и начал стрелять в сторону двух мужчин, которые находились рядом с автомобилем. В ходе стрельбы, по данным полиции, в корпус автомобиля попало несколько пуль, а на месте происшествия было найдено 17 гильз.

Равицки сообщил под присягой при аресте, что принял женщину за секс-работницу и опасался за безопасность своей жены. Однако видеозапись показала, что женщина приближалась к дому без каких-либо признаков угрозы. При этом, мужчина сам позвонил в службу 911 и признался, что он стрелял из-за таблички «Не беспокоить» на своем участке, приняв женщину за нарушительницу.

В результате инцидента у женщины остались ушибы на руке и запястье, а ее браслет был сломан. Информация о состоянии двух прохожих не уточняется.

Мужчину арестовали по обвинению в покушении на убийство, незаконном лишении свободы, нанесении телесных повреждений и стрельбе из огнестрельного оружия на территории жилого дома. Однако Равицки был освобожден под залог с предписанием не контактировать с пострадавшими и не иметь при себе огнестрельного оружия, боеприпасов и амуниции.

