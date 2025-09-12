Очередная истерика: Польша вновь пытается испортить отношения РФ и США

Польша вновь пытается испортить отношения РФ и США

Представители ШОС и ОДКБ прямо сейчас также участвуют в маневрах «Запад-2025». В нашем Минобороны заявили, что в тренировках задействованы воинские контингенты из дружественных государств.

Европейские лидеры уже поспешили назвать эти учения «репетицией вторжения в страны НАТО». Польша экстренно закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией и стянула туда войска и бронетехнику. Поддержать своих союзников также решили главные идеологи «партии войны» — Германия, Франция и Великобритания. Свои решения они объясняют мнимой российской угрозой.

А эксперты считают, что раздутая паника Варшавы и ее соседей — очередная попытка испортить отношения Москвы и Вашингтона. И во всем этом прослеживается украинский след. Все объяснит корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Последний автомобиль, который пересек границу Польши и Белоруссии. Этой ночью Варшава окончательно отгородилась от соседей на востоке, причем в буквальном смысле, стеной из колючей проволоки.

Изначальная причина такого решения — российско-белорусские учения «Запад-2025». Они стартовали сегодня и проходят далеко от границы, но Польша еще до начала разглядела в этих маневрах «прелюдию к российской агрессии против стран НАТО и ЕС». Звучит смешно, ведь десять дней назад на востоке Польши прошли военные учения НАТО — 30 тысяч солдат на суше, на море и в воздухе.

Уже ясно, что эти шаги Варшавы в первую очередь — демонстративный жест против Москвы. Но теперь появился более удобный предлог обвинить Россию в агрессии, а заодно выбить дополнительное финансирование оборонных ведомств. Из-за мнимой атаки нашими дронами по территории Польши созвали целый Совет нацбезопасности и впервые признали, что Варшава ведет гибридную войну против Москвы уже несколько лет.

«Если у кого-то были сомнения в том, что Польша уже четыре года напрямую участвует в гибридной войне, полагаю, что 10 сентября 2025 года эти сомнения наконец-то развеялись», — заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Несколько дронов, которые в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, что называется, заблудились, но не нанесли никакого вреда, назвали провокацией. Чтобы научиться бороться с дронами, на заседании Совета нацбезопасности руководство страны распорядилось отправить своих военных на Украину, перенимать опыт у боевиков ВСУ.

«Я с удовольствием принял предложение Зеленского. Мы договорились об этом вчера и уже обсуждаем технические детали. Сегодня в Киев отправился министр иностранных дел Сикорский. Во вторник там будет министр обороны Косиняк-Камыш. Наши военные специалисты будут обсуждать, как перенести украинский опыт в Польшу», — отметил премьер-министр страны Дональд Туск.

Но пока Польша перенимает другой украинский опыт, в котором Киеву действительно нет равных: выпрашивает деньги, оружие и военные бюджеты. Уже откликнулись Лондон, Париж, Стокгольм. Германия обещает усилить военное присутствие, а командующий войсками НАТО в Европе — развернуть дополнительные силы у самых рубежей России. О том, какую цель преследуют на самом деле и кто действительно стоит за провокацией, высказался экс-помощник главы Пентагона.

«Я считаю, что украинцам удалось взять под контроль несколько беспилотников и направить их в сторону Польши. Думаю, преследовалась цель создать повод, чтобы получить еще больше денег и оружия от стран НАТО», — отметил экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен.

Самый главный военный союзник Польши пока молчит, никаких обещаний накачать Варшаву оружием и деньгами после «ужасного» инцидента с БПЛА так и не прозвучало. Хотя Дональд Туск на это явно рассчитывал. Но у Трампа сейчас, очевидно, есть дела поважнее.

«Это вообще могло случиться по ошибке. Я, конечно, не в восторге от всей этой ситуации, надеюсь, все это скоро закончится», — прокомментировал инцидент президент США Дональд Трамп.

В России реагируют спокойно. В нашем МИДе напомнили, что и раньше Варшава не раз обвиняла Москву в провокациях, но быстро давала заднюю, как только в них находили очевидный украинский след.

