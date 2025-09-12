Татьяну Куртукову внесли в базу «Миротворца»*

Исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова попала в скандально известный украинский сайт «Миротворец»*, пишет ТАСС.

Певицу внесли в «черный список» на Украине из-за участия в традиционной новогодней телепрограмме «Голубой огонек» в этом году. На ней также присутствовали ветераны специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Артистку обвиняют в «пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступлениях против украинских граждан».

Как сообщает «Постньюс», администраторы ресурса даже не потрудились проверить достоверность информации, написав в карточке артистки неправильную фамилию — «Макарова».

За последние годы в базу «Миротворца»* попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе числятся такие артисты, как Олег Газманов, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Никита Михалков, Валерий Леонтьев и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актера Романа Попова внесли в базу «Миротворца»*.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ