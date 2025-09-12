В ТЦ «Горбушкин двор» изъяли почти 5 тысяч смартфонов, планшетов и ноутбуков

В ходе проверок, проведенных Федеральной таможенной службой (ФТС) России в московском торговом центре «Горбушкин двор», изъято 4,8 тысячи единиц электроники — смартфонов, ноутбуков и планшетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прошли проверочные мероприятия в центре техники и электроники „Горбушкин двор“ в Москве, в ходе которых было изъято 4,8 тысячи единиц электроники: смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, планшеты», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, в ряде регионов были проведены таможенные осмотры складских и распределительных помещений крупных маркетплейсов. В ходе проверок выявлено более 7,5 тысячи единиц незаконно ввезенных электроинструментов различных брендов — шуруповертов, лазерных уровней, электропил, триммеров, перфораторов и других.

Центральным таможенным управлением также проведена выездная проверка двух логистических компаний, а также ряд документальных инспекций, по результатам которых выявлено 230 тысяч единиц незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов общей стоимостью 3,8 миллиарда рублей.

