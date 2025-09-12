День перенесения мощей святого Александра Невского отмечают в Петербурге

В Петербурге отмечают один из главных городских церковных праздников — День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Он считается небесным покровителем и защитником Северной столицы.

Традиция зародилась 301 год назад. По указу основателя города на Неве, императора Петра Первого, святыню перевезли из Владимира в Петербург. В честь этого события сегодня утром в Казанском соборе отслужили праздничную литургию, а по Невскому проспекту прошел крестный ход.

В шествии приняли участие тысячи верующих, многие приехали из других городов. Часть паломников проследовала по водному пути по Неве — от крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Празднование завершилось прохождением роты почетного караула и концертом.

