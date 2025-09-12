Мать летчика-предателя Кузьминова уехала из России до преступления сына

Мать летчика-предателя Максима Кузьминова Инна Кузьминова покинула Россию до преступления сына. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на знакомых этой семьи.

Женщина собиралась вылететь из Владивостока 10 января 2023 года, однако позже перенесла переезд на 14-е число. То есть Инна покинула Россию за семь месяцев до того, как ее сын предал родную страну.

О своем решении поменять место жительства друзьям Кузьминова сообщила в новогоднюю ночь. Правда, она убедила их, что всего лишь меняет город, а не страну.

«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — вспоминала знакомая Инны.

По ее словам, при матери предателя не было багажа. Женщина улетала с маленькой сумкой. После вылета Кузьминова перестала выходить на связь. А затем ее родственники сообщили, что она уехала в Корею.

«В августе, когда все произошло, стало понятно, почему исчезла Инна», — уточнила подруга сбежавшей.

Максим Кузьминов 9 августа 2023 года угнал вертолет Ми-8, перелетев на нем на украинскую сторону. Штурман и бортмеханик, что находились на борту, пытались помешать пилоту. Однако они мало что могли сделать, так как управлять этим транспортным средством не умели.

Об их судьбе стало известно из интервью Кузьминова СМИ Незалежной. Оказалось, что после посадки его сослуживцы попытались убежать, но были застрелены боевиками ВСУ.

По данным прессы, Инна может проживать в Испании под чужой фамилией. Сам Кузьминов был убит в феврале 2024 года. Его тело нашли в пригороде испанского Аликанте. Максим был застрелен, а потом по его останкам проехал автомобиль.

