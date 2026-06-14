В Краматорске принудительно эвакуируют семьи с детьми

В Краматорске началась принудительная эвакуация семей с детьми в возрасте до 17 лет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, киевские власти вывозят местных жителей в западные области Украины.

Поводом для экстренной эвакуации стало продвижение подразделений российской «Южной» группировки войск в соседнем населенном пункте Константиновка. Бойцы уже установили контроль над восточной частью города и продвигаются к северо-восточным окраинам.

Как подчеркнули в ведомстве, такие действия показывают реальные настроения в Киеве: украинские власти готовятся к скорой потере Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помимо семей с детьми началась эвакуация предприятий из Краматорска и Дружковки в западные регионы страны. По данным Минобороны России, за последние сутки российские подразделения взяли под контроль 117 зданий в Константиновке, а потери украинских сил составили до 90 боевиков.

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