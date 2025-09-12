Патриарх Кирилл: на крестный ход в Москве 7 сентября вышло 400 тысяч человек

Крестным ходом в Москве прошли 400 тысяч человек. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря.

Епископ подчеркнул, что крестный ход, который прошел в Москве 7 сентября, стал показательным из-за числа его участников — 400 тысяч человек.

По словам Патриарха, до этого события было много сомневающихся людей. Они «цинично предвосхищали статистику» и скептически называли цифру в 50 тысяч человек.

«А когда пришло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры. Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо», — отметил епископ.

Торжественное шествие началось от кафедрального собора Христа Спасителя, а завершилось у Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. Длина всего маршрута — более шести километров. Крестный ход в столице возглавлял лично патриарх Кирилл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец патриарха Кирилла крестил президента России Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.