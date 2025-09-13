«Это глупость»: Стас Михайлов отказался от статуса секс-символа

Певец Стас Михайлов отказался от статуса секс-символа

Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов отказался от статуса секс-символа. Об этом певец заявил журналисту 5-tv.ru на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей».

Отвечая на вопрос корреспондента издания о том, как исполнитель хита «Все для тебя» относится к своему статусу секс-символа, Михайлов заявил, что все это глупости. По словам артиста, он вообще не понимает, кто это придумал.

«Глупость. Это не так», — сказал музыкант.

Рассуждая на эту тему, Стас Михайлов добавил, что, на его взгляд, невозможно сказать об одной женщине, что она самая красивая.

«Знаете, когда идет конкурс красоты, я так смеюсь», — заметил артист.

Стас Михайлов пояснил, что для каждого мужчины его женщина самая лучшая. Все дело, как добавил певец, в «химии».

«Не может быть одной идеальной женщины на весь мир», — подытожил исполнитель.

