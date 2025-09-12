ЦБ обеспокоен внезапными блокировками средств граждан

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Существуют различные механизмы блокировки счетов, которые действуют по нескольким основаниям.

Из-за чего произошли блокировки счетов у россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по вопросу необоснованных блокировок средств граждан страны. Ее слова передает ТАСС.

«Мы видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам... И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — прокомментировала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, у них есть различные механизмы блокировки счетов, которые действуют по нескольким основаниям. Банки были проинформированы о важности соблюдения тех или иных механизмов блокировки, а также ориентирования граждан о причинах подобных действий.

Напомним, что в пятницу, 12 сентября, Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.  В июне 2023 года ЦБ впервые за почти три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку — до 20% годовых. До этого ставка была на рекордном уровне в 21%. На этом уровне она продержалась более семи месяцев, после чего в июле регулятор снова снизил ее до 18% годовых.

При этом на текущий момент регулятор сохраняет прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам 2025-го и вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году.

